В Казахстане арестованы 20 граждан страны, возвращенных из Сирии

Из более 200 граждан Казахстана, в мае вывезенных на родину из Сирии, 20 человек арестованы по подозрению в причастности к "Исламскому государству" , сообщил начальник департамента Комитета национальной безопасности Казахстана Бахытбек Рахымбердиев.

"По прибытию в Казахстан 16 мужчин и четыре женщины задержаны по подозрению в причастности в террористической деятельности на стороне ИГИЛ. Они уже этапированы к местам расследования уголовных дел в городах Нур-Султан, Атырау, Уральск, Актобе, Караганда и Шымкент. Соответственно, вынесены решения о взятии их под арест", - сказал Б.Рахымбердиев в понедельник на брифинге в Нур-Султане.

Он отметил, что остальные 55 женщин с детьми размещены в специальном адаптационном центре близ Актау. Там они пробудут около месяца. Из 156 детей 107 не исполнилось еще семи лет, еще 43 детям - от 7 до 12 лет и шестеро детей - подростки старше 12 лет. При этом 18 детей являются полными сиротами, чьи родители погибли либо пропали без вести за рубежом. Больше половины детей родились за рубежом.

"Сейчас проводится их медицинское обследование, назначен карантин. Дополнительно с ними работают психологи, теологи, работники неправительственных организаций, восстанавливаются документы, удостоверяющие личность. Проводится также проверка на участие в террористической деятельности. При отсутствии препятствующих обстоятельств по завершению карантина женщины и дети отправятся в места своего прежнего проживания", - сказал представитель КНБ.

По его словам, все доставленные 7 и 9 мая в Казахстан добровольно приняли решение вернуться на родину, некоторые признали свою вину и готовы понести уголовное наказание за свои действия.

"По виновным мы обязаны обеспечить принцип необратимости наказания, это тоже наша принципиальная позиция. Те, кто невиновен, должны пройти процедуру реабилитации", - сказал Б.Рахымбердиев.

Как сообщалось, 7 и 9 мая в рамках операции "Жусан-2" из Сирии были эвакуированы 231 гражданин Казахстана, среди них 156 детей.