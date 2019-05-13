Около 300 граждан Казахстана остаются в Сирии - спецслужба

Около 300 казахстанцев в настоящее время находятся в Сирии, из них около 170 - дети, сообщил начальник департамента Комитета национальной безопасности Казахстана Бахытбек Рахымбердиев.
"В Сирии около 300 граждан Казахстана остаются, это мужчины, женщины и дети", - сказал Б.Рахымбердиев на брифинге в понедельник в Нур-Султане.
"По числу детей, остающихся за границей, примерно оценочные данные - около 150-170. Это только в Сирии, по Афганистану там незначительные цифры", - добавил он.
Как сообщалось, 7 и 9 мая в рамках операции "Жусан-2" из Сирии были эвакуированы 231 гражданин Казахстана, среди них 156 детей.
Первая гуманитарная операция "Жусан" была проведена властями Казахстана 6 января. Тогда из Сирии были эвакуированы 47 казахстанских граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и шесть мужчин.
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