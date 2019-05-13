Азербайджан стал наблюдателем в Тихоокеанском альянсе - МИД

Азербайджан получил статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе (Pacific Alliance), сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Такое решение было принято в ходе очередной встречи Совета министров, состоявшейся 10 мая в Мехико (Мексика). Азербайджан стал 57-ой страной-наблюдателем в альянсе», - отмечает МИД.

Ведомство Азербайджана подчеркивает, что Баку придает особое значение внешнеполитическим отношениям со странами Латинской Америки, в этой связи осуществляет активное сотрудничество с организациями и экономическими объединениями в этом регионе.

Тихоокеанский Альянс - торговый блок, учрежденный четырьмя латиноамериканскими странами - Мексикой, Перу, Чили и Колумбией.

Ф.Исазаде