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Внешняя политика 13.05.2019 14:47

Азербайджан стал наблюдателем в Тихоокеанском альянсе - МИД

Азербайджан получил статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе (Pacific Alliance), сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Такое решение было принято в ходе очередной встречи Совета министров, состоявшейся 10 мая в Мехико (Мексика). Азербайджан стал 57-ой страной-наблюдателем в альянсе», - отмечает МИД.

Ведомство Азербайджана подчеркивает, что Баку придает особое значение внешнеполитическим отношениям со странами Латинской Америки, в этой связи осуществляет активное сотрудничество с организациями и экономическими объединениями в этом регионе.

Тихоокеанский Альянс - торговый блок, учрежденный четырьмя латиноамериканскими странами - Мексикой, Перу, Чили и Колумбией.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛЬЯНС, НАБЛЮДАТЕЛЬ, СТАТУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]