Более половины жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО - опрос

Большинство жителей Молдавии (54,8%) выступает против членства республики в Североатлантическом альянсе, свидетельствуют данные социологического опроса, обнародованные в понедельник Ассоциацией социологов и демографов Молдавии (АСДМ).

"Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы только 22,1% местных жителей. Еще 9,2% граждан отметили, что не приняли бы участие в таком референдуме, а 9,6% респондентов не определились с ответом. Остальные 4,3% опрошенных не знают, что представляет собой НАТО", - сказал председатель АСДМ Виктор Мокану, представляя результаты социсследования.

Опрос также показал, что количество сторонников интеграции Молдавии в Евразийский Экономический Союз и в Европейский союз практически одинаково.

"Согласно результатам опроса, если бы в ближайшее воскресенье в республике прошел референдум о вступлении в один из союзов, то "за" ЕАЭС проголосовало бы 39,1%, а ЕС - 37,5% жителей. Еще 11,2% - против вступления в любой из двух союзов, 6,3% - не стали бы голосовать, а 5,9% - не ответили на вопрос", - сообщил В.Мокану.

По его словам, уровень поддержки обоих векторов немного сократился в сравнении с результатами опроса, проведенного в начале февраля. Тогда интеграцию в ЕАЭС поддерживало 42,9%, а в ЕС - 41,2%.

"Это обусловлено ростом количества тех, кто выступает против обоих векторов. В то же время, можно считать количество сторонников вступления Молдавии в Европейский союз и Евразийский экономический союз практически одинаковым, поскольку разница находится в переделах социологической погрешности", - отметил социолог.

"Согласно опросу, чуть более 79% респондентов считает, что взаимоотношения Молдавии с Румынией можно назвать хорошими. Относительно ЕС аналогичным образом высказывается 74,8%, Украины - 71,4%, США - 62,8%, России - 60,8%. В то же время, по мнению 28,3% граждан, у Молдавии складываются недружественные отношения с Россией", - констатировал В.Мокану.

Опрос был проведен по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ с 1 по 10 мая среди 1189 респондентов из 89 населенных пунктов республики. Погрешность составляет 3%.