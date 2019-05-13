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СНГ 13.05.2019 18:32

Еврокомиссия опасается вмешательства России в европейские выборы

Член Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова выразила опасения в связи с возможной кампанией дезинформации во время выборов в Европарламент, в том числе, со стороны России, сообщила в понедельник радиостанция "Дойче Велле".

"Мы не можем позволить, чтобы выборы даже в одной стране-члене ЕС были искажены манипуляциями", - заявила Юрова немецким СМИ.

"Сейчас мы переживаем цифровую гонку вооружений. Европе нужно отдавать себе в этом отчет", - отметила она.

Газета The New York Times ранее сообщила, что в преддверии выборов в Европарламент сайты и аккаунты в социальных сетях, якобы связанные с Россией и крайне правыми организациями, распространяют дезинформацию. Лживые истории, которые распространяются в интернете, связаны с темами ЕС, НАТО и иммиграции, отмечает газета.

Европейские спецслужбы выявили тысячи материалов, связанных с дезинформацией, отмечает газета. Исследователи полагают, что эти материалы могли увидеть миллионы людей, утверждает The New York Times. В ЕС официально не обвиняли Россию в поддержке какого-либо конкретного кандидата, отмечает газета.

Бывший аналитик ФБР и основатель некоммерческой организации Advance Democracy Дэниел Джонс заявил газете, что целью дезинформации являются не сами выборы, а подрыв веры граждан ЕС в демократические институты.

Выборы в Европарламент пройдут в странах-членах ЕС в период с 23 по 26 мая.

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Тэги: ЕС, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]