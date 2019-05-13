Еврокомиссия опасается вмешательства России в европейские выборы

Член Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова выразила опасения в связи с возможной кампанией дезинформации во время выборов в Европарламент, в том числе, со стороны России, сообщила в понедельник радиостанция "Дойче Велле".
"Мы не можем позволить, чтобы выборы даже в одной стране-члене ЕС были искажены манипуляциями", - заявила Юрова немецким СМИ.
"Сейчас мы переживаем цифровую гонку вооружений. Европе нужно отдавать себе в этом отчет", - отметила она.
Газета The New York Times ранее сообщила, что в преддверии выборов в Европарламент сайты и аккаунты в социальных сетях, якобы связанные с Россией и крайне правыми организациями, распространяют дезинформацию. Лживые истории, которые распространяются в интернете, связаны с темами ЕС, НАТО и иммиграции, отмечает газета.
Европейские спецслужбы выявили тысячи материалов, связанных с дезинформацией, отмечает газета. Исследователи полагают, что эти материалы могли увидеть миллионы людей, утверждает The New York Times. В ЕС официально не обвиняли Россию в поддержке какого-либо конкретного кандидата, отмечает газета.
Бывший аналитик ФБР и основатель некоммерческой организации Advance Democracy Дэниел Джонс заявил газете, что целью дезинформации являются не сами выборы, а подрыв веры граждан ЕС в демократические институты.
Выборы в Европарламент пройдут в странах-членах ЕС в период с 23 по 26 мая.
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