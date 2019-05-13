Делегация Азербайджана обсудит в Астрахани вопросы сотрудничества

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 16 мая 2019 года начнет выполнение прямого авиарейса из Баку в Астрахань, сообщает сайт правительства Астраханской области РФ.

«С 16 мая дважды в неделю из Астрахани в Баку будут летать самолеты. Авиалайнеры Эмбраер-190 (класса E90) вместимостью 100 человек будут доставлять пассажиров до азербайджанской столицы приблизительно за один час. Перевозчиком является компания «Азербайджанские авиалинии» - AZAL», - говорится в сообщении.

Стоимость билетов в одну сторону составит 2,5-6 тыс. рублей (65-156 манатов по текущему курсу).

«Об открытии авиарейса еще в декабре прошлого года договорились глава Астраханской области Сергей Морозов и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита астраханской делегации в Баку», - сообщает правительственный портал, отметив, что первым рейсом 16 мая в Астрахань вылетят представители Администрации президента Азербайджана. Они примут участие в церемонии открытия авиарейса в астраханском аэропорту.

Также в Астрахани до 20 мая запланированы праздничные мероприятия, приуроченные к 15-летию со дня основания Фонда Гейдара Алиева, «при поддержке которого в регионе открылись и были восстановлены несколько социальных, культурных и деловых объектов».

«Бакинская делегация посетит детский сад «Дружба», среднюю школу №11 им. Гейдара Алиева, Азербайджанский деловой центр, вручить подарки от фонда воспитанникам детских домов. Программой визита предусмотрены переговоры представителей АП Азербайджана с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым по перспективам развития астраханско-азербайджанских отношений», - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев