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Внешняя политика 13.05.2019 15:02

Делегация Азербайджана обсудит в Астрахани вопросы сотрудничества

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 16 мая 2019 года начнет выполнение прямого авиарейса из Баку в Астрахань, сообщает сайт правительства Астраханской области РФ.

«С 16 мая дважды в неделю из Астрахани в Баку будут летать самолеты. Авиалайнеры Эмбраер-190 (класса E90) вместимостью 100 человек будут доставлять пассажиров до азербайджанской столицы приблизительно за один час. Перевозчиком является компания «Азербайджанские авиалинии» - AZAL», - говорится в сообщении.

Стоимость билетов в одну сторону составит 2,5-6 тыс. рублей (65-156 манатов по текущему курсу).

«Об открытии авиарейса еще в декабре прошлого года договорились глава Астраханской области Сергей Морозов и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита астраханской делегации в Баку», - сообщает правительственный портал, отметив, что первым рейсом 16 мая в Астрахань вылетят представители Администрации президента Азербайджана. Они примут участие в церемонии открытия авиарейса в астраханском аэропорту.

Также в Астрахани до 20 мая запланированы праздничные мероприятия, приуроченные к 15-летию со дня основания Фонда Гейдара Алиева, «при поддержке которого в регионе открылись и были восстановлены несколько социальных, культурных и деловых объектов».

«Бакинская делегация посетит детский сад «Дружба», среднюю школу №11 им. Гейдара Алиева, Азербайджанский деловой центр, вручить подарки от фонда воспитанникам детских домов. Программой визита предусмотрены переговоры представителей АП Азербайджана с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым по перспективам развития астраханско-азербайджанских отношений», - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: БАКУ, АСТРАХАНЬ, ОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]