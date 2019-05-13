Патрушев встретится со своими коллегами из стран ШОС в столице Киргизии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече секретарей СБ стран Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет 15 мая в Бишкеке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза.

"15 мая в Бишкеке Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев примет участие в четырнадцатой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в ходе встречи планируется обсудить ситуацию в области безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

"Отдельное внимание предполагается уделить перспективам развития сотрудничества государств-членов ШОС в сферах противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, а также обеспечения международной информационной безопасности", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время государствами-членами ШОС является восемь стран - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.