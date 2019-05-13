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Дальнее зарубежье 13.05.2019 17:18

Британские партии возобновили переговоры по Brexit

Переговоры по Brexit между британскими консерваторами и лейбористами возобновились в понедельник, однако значительного прогресса на них пока не наблюдается, сообщает агентство Associated Press.

Высокопоставленные представители обеих партий проводят встречи уже несколько недель в попытке найти компромисс по Brexit, который получил бы поддержку в британском парламенте.

Позиции сторон по Brexit остаются далекими друг от друга, отмечает агентство. Официальный представитель находящихся в оппозиции лейбористов, ответственный за вопрос Brexit, Кир Стармер заявил в интервью газете The Guardian, что его партия готова поддержать сделку по Brexit, только если ее затем вынесут на референдум.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, отвергала возможность нового референдума по Brexit, заявляя, что свое решение британские подданные высказали на референдуме 2016 года.

Если межпартийные переговоры провалятся, правительство намерено предоставить парламенту на голосование несколько вариантов Brexit. Предыдущие подобные голосования не принесли результата.

Выход Великобритании из ЕС планировался на 29 марта, однако британский парламент так и не успел согласовать условия выхода из ЕС с этой дате. В результате Brexit перенесли на 31 октября.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]