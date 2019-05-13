ОАО «АтаБанк» подарил карту Visa Signature в конкурсе Giveaway

Чтобы следовать ритму современной жизни и радовать клиентов, АтаБанк реализовал очередную акцию. Стартовавший на странице Facebook 25 апреля 2019 года, конкурс банка вызвал большой интерес своими условиями и призами.
По условиям конкурса участники должны сфотографироваться перед стендом карты Visa Signature, сооруженным на площади Фонтанов, и поделиться с хештегом конкурса, а также отметить под новостью конкурса двух друзей.
Победители конкурса Giveaway избраны и объявлены 13 мая 2019 года методом случайного отбора в прямом эфире Facebook.
В рамках конкурса три победителя выиграли эксклюзивную карту АтаБанк-а Visa Signature со 100 манатами на счету. С именами победителей можно ознакомиться здесь https://www.facebook.com/atabank/videos/341882153187488/ .
Закажите в АтаБанк-е карту Visa Signature, чтобы быть на шаг впереди в каждый момент жизни. Вы откроете для себя дверь в мир премиальных карточек Visa.
Карты Visa используются почти в 200 странах и имеют разные преимущества. С помощью этих карт клиенты могут совершать внутренние и международные торговые операции через POS-терминалы или в режиме онлайн и могут осуществлять различные банковские операции с помощью AtaNet, интернет и мобильного банкинга ОАО «АтаБанк».
Пользователи WhatsApp/Telegram могут, написав на номер050 9999136или посетив интернет страницу банкаhttps://atabank.com/ru/, оперативно получить информацию о кампании и картах Visa.
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