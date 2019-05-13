Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в I квартале увеличилась на 59,3%- BP-Azerbaijan

Компания BP-Azerbaijan в I-ом квартале 2019 года с месторождения Шах-Дениз добыла 4,3 млрд кубометров газа, что на 59,3% выше показателя января-марта 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

В I-ом квартале 2019 года с месторождения Шах-Дениз также добыто 1 млн тонн конденсата (рост на 66,6%).

"В настоящее время мощность существующей добывающей системы на месторождении Шах-Дениз" составляет порядка 20 млрд кубометров газа в год или 56 млн кубометров газа в сутки", - отметили в компании.

По данным компании, в I-ом квартале 2019 года общий объем затрат по проекту Шах-Дениз составил $458 млн (спад на 14,9% по сравнению с показателем января-марта 2018 года - ИФ-Аз), из которых эксплуатационные расходы - $191 млн, капитальные затраты - $267 млн. Основной объем капитальных затрат пришелся на работы по реализации "Стадии-2".

В I-ом квартале 2019 года транспортировка по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум-ИФ) составляла в среднем 30 млн кубометров газа в сутки. Капитальные затраты на обслуживание ЮКТМ в отчетный период составили $17 млн, эксплуатационные - $9 млн.

Как сообщалось, правительство прогнозирует в 2019 году добычу с месторождения Ша-Дениз 17 млрд 389 млн кубометров газа.

В 2018 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шах-Дениз 11,5 млрд кубометров газа и 2,5 млн тонн конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1 с платформы «Alfa» и в рамках Стадии-2 с добывающей платформы «Bravo».

Н.Аббасова