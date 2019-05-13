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СНГ 13.05.2019 17:27

Путин во вторник в Астраханской области проведет совещания по военному строительству и по развитию региона

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 14 мая совершит рабочую поездку в Астраханскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

"В рамках очередной сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК президент побывает в Государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ - крупнейшем испытательном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации. Главе государства будут продемонстрированы серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение", - говорится в сообщении.

Также в Ахтубинске В.Путин проведет совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области. Будут затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие.

Президент также встретится с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым, сообщает пресс-служба.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АСТРАХАНЬ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]