Путин во вторник в Астраханской области проведет совещания по военному строительству и по развитию региона

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 14 мая совершит рабочую поездку в Астраханскую область, сообщает пресс-служба Кремля.
"В рамках очередной сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК президент побывает в Государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ - крупнейшем испытательном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации. Главе государства будут продемонстрированы серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение", - говорится в сообщении.
Также в Ахтубинске В.Путин проведет совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области. Будут затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие.
Президент также встретится с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым, сообщает пресс-служба.
В ЕС подчеркивают общие ценности со странами "Восточного партнерства"
Президент Алиев провел встречу с королем Бельгии Филипом
Азербайджан рассчитывает на скорое обсуждение с ЕС либерализации визового режима – глава МИД
Чистый долг Роснефти составляет $43,9 млрд
ЛУКОЙЛ в I кв. увеличил добычу нефти (без "Западной Курны-2") на 1,5% - до 21,2 млн тонн
Минздрав Азербайджана направит более 18,2 млн манатов на II этап строительства больницы Габалы
Представители УЕФА инспектируют Баку на готовность к финалу Лиги Европы - AFFA
"Детектив Пикачу" заработал почти $60 млн в дебютный уик-энд, но не смог обойти "Мстителей"
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Caspian Asian Club проведет свое первое заседание
ОАО «АтаБанк» подарил карту Visa Signature в конкурсе Giveaway
«Norm Sement» примет Международную Конференцию Бетонных Технологий
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР