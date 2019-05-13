Путин во вторник в Астраханской области проведет совещания по военному строительству и по развитию региона

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 14 мая совершит рабочую поездку в Астраханскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

"В рамках очередной сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК президент побывает в Государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ - крупнейшем испытательном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации. Главе государства будут продемонстрированы серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение", - говорится в сообщении.

Также в Ахтубинске В.Путин проведет совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области. Будут затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие.

Президент также встретится с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым, сообщает пресс-служба.