Симиланские острова в Таиланде закрылись для посещения до середины ноября

Симиланские острова, расположенные недалеко от Пхукета на юге Таиланда, закрыты для посещения туристами до ноября на время сезона дождей, сообщает портал Thaiger.
"В районе этих островов во время сезона дождей будут сильные ливни и волны до трех метров. Обычно в целях обеспечения безопасности туристов мы закрываем территорию заповедника с 16 мая по 15 ноября, но в этом году из-за полученных прогнозов мы закрываем их для посещения уже сегодня", - сказал директор национального парка "Острова Сурин", в состав которого входят Симиланские острова, Пхуттхапхот Купрасит.
По его словам, заповедник вновь откроется для посещения 16 ноября и будет работать до 15 мая 2020 года.
Симиланские острова - популярная у туристов группа островов в Андаманском море на юге Таиланда в 70 км от Пхангнга. Большинство посетителей прибывают в заповедник катерами с Пхукета.
Ранее сообщалось, что 9 октября 2018 года вступил в силу запрет ночевок туристов на Симиланских островах, таким образом власти королевства пытаются решить экологические проблемы, вызванные массовым туризмом. Запрет распространяется на все ночевки, за исключением организованных несколькими лицензированными туркомпаниями.
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