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СНГ 13.05.2019 18:19

Миссия МВФ начнет работу на Украину на следующей неделе

Миссия МВФ прибудет на Украину 21 мая.

"Со следующей недели, с 21 мая, в Украину приезжает миссия МВФ работать на протяжении двух недель", - сообщил народный депутат Михаил Довбенко из Блока Петра Порошенко в ходе совещательного совета в парламенте в понедельник.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", миссия также может провести очередные консультации с Украиной относительно IV статьи устава МВФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, МВФ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]