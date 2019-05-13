Миссия МВФ начнет работу на Украину на следующей неделе

Миссия МВФ прибудет на Украину 21 мая.

"Со следующей недели, с 21 мая, в Украину приезжает миссия МВФ работать на протяжении двух недель", - сообщил народный депутат Михаил Довбенко из Блока Петра Порошенко в ходе совещательного совета в парламенте в понедельник.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", миссия также может провести очередные консультации с Украиной относительно IV статьи устава МВФ.