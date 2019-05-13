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Еврокомиссия оштрафовала крупнейшего в мире производителя пива

Европейская комиссия объявила в понедельник, что оштрафовала корпорацию AB InBev на 200 млн евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

В Брюсселе пришли к выводу, что крупнейший в мире производитель пива злоупотребил своим доминирующим положением на бельгийском пивном рынке, препятствуя импорту в Бельгию своего пива Jupiler из Нидерландов по более низкой цене.

"Бельгийские потребители платят за свое любимое пиво дороже, потому что AB InBev произвольно ограничивают его продажи между Нидерландами и Бельгией", - объяснила это решение комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер в коммюнике, распространенном в понедельник.

Anheuser-Busch InBev NV / SA (AB InBev) - крупнейшая пивоваренная компания в мире. Его самый популярный пивной бренд в Бельгии - Jupiler, на который по общему объему продаж приходится примерно 40% бельгийского рынка пива. Компания продает Jupiler также в других государствах-членах ЕС, включая Нидерланды и Францию. В Нидерландах из-за более высокой конкуренции она реализует его ритейлерам и оптовикам дешевле, чем в Бельгии. Те, в свою очередь, ввозят его в Бельгию.

AB InBev использовала различные способы, чтобы помешать трансграничным продажам. В частности, она изменила дизайн и содержание этикеток тары пива, продаваемого в Нидерландах так, чтобы обязательная информация на них была только на голландском языке. Она ограничила поставки пива нидерландским оптовикам, чтобы у них было меньше возможности продавать его в соседней Бельгии.

Еврокомиссия пришла к выводу, что компания AB InBev в период с 9 февраля 2009 года по 31 октября 2016 года злоупотребила доминирующим положением и нарушила антимонопольные правила ЕС. Она "лишила европейских потребителей основной выгоды от единого рынка ЕС, а именно возможности выгоднее совершать покупки".

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Тэги: ЕС, ПИВО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]