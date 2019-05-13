Еврокомиссия оштрафовала крупнейшего в мире производителя пива

Европейская комиссия объявила в понедельник, что оштрафовала корпорацию AB InBev на 200 млн евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.
В Брюсселе пришли к выводу, что крупнейший в мире производитель пива злоупотребил своим доминирующим положением на бельгийском пивном рынке, препятствуя импорту в Бельгию своего пива Jupiler из Нидерландов по более низкой цене.
"Бельгийские потребители платят за свое любимое пиво дороже, потому что AB InBev произвольно ограничивают его продажи между Нидерландами и Бельгией", - объяснила это решение комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер в коммюнике, распространенном в понедельник.
Anheuser-Busch InBev NV / SA (AB InBev) - крупнейшая пивоваренная компания в мире. Его самый популярный пивной бренд в Бельгии - Jupiler, на который по общему объему продаж приходится примерно 40% бельгийского рынка пива. Компания продает Jupiler также в других государствах-членах ЕС, включая Нидерланды и Францию. В Нидерландах из-за более высокой конкуренции она реализует его ритейлерам и оптовикам дешевле, чем в Бельгии. Те, в свою очередь, ввозят его в Бельгию.
AB InBev использовала различные способы, чтобы помешать трансграничным продажам. В частности, она изменила дизайн и содержание этикеток тары пива, продаваемого в Нидерландах так, чтобы обязательная информация на них была только на голландском языке. Она ограничила поставки пива нидерландским оптовикам, чтобы у них было меньше возможности продавать его в соседней Бельгии.
Еврокомиссия пришла к выводу, что компания AB InBev в период с 9 февраля 2009 года по 31 октября 2016 года злоупотребила доминирующим положением и нарушила антимонопольные правила ЕС. Она "лишила европейских потребителей основной выгоды от единого рынка ЕС, а именно возможности выгоднее совершать покупки".
В ЕС подчеркивают общие ценности со странами "Восточного партнерства"
Президент Алиев провел встречу с королем Бельгии Филипом
Азербайджан рассчитывает на скорое обсуждение с ЕС либерализации визового режима – глава МИД
Чистый долг Роснефти составляет $43,9 млрд
ЛУКОЙЛ в I кв. увеличил добычу нефти (без "Западной Курны-2") на 1,5% - до 21,2 млн тонн
Минздрав Азербайджана направит более 18,2 млн манатов на II этап строительства больницы Габалы
Представители УЕФА инспектируют Баку на готовность к финалу Лиги Европы - AFFA
"Детектив Пикачу" заработал почти $60 млн в дебютный уик-энд, но не смог обойти "Мстителей"
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Caspian Asian Club проведет свое первое заседание
ОАО «АтаБанк» подарил карту Visa Signature в конкурсе Giveaway
«Norm Sement» примет Международную Конференцию Бетонных Технологий
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР