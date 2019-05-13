Минздрав Азербайджана направит более 18,2 млн манатов на II этап строительства больницы Габалы

Министерство здравоохранения Азербайджана направит более 18,2 млн манатов на продолжение строительства Центральной районной больницы города Габала.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минздрав подписал соглашение с компанией «Ferid-Insaat» на выполнение этих работ.

Сумма контракта составляет 18 млн 220,461 тыс. манатов.

По оценкам Минздрава, второй этап строительства Центральной районной больницы города Габала завершится к концу 2020 года.

Р.Бабаев