Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.026 GBR   2.2114 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.66 -0.04 Brent 70.62 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 13.05.2019 16:46

Минздрав Азербайджана направит более 18,2 млн манатов на II этап строительства больницы Габалы

Министерство здравоохранения Азербайджана направит более 18,2 млн манатов на продолжение строительства Центральной районной больницы города Габала.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минздрав подписал соглашение с компанией «Ferid-Insaat» на выполнение этих работ.

Сумма контракта составляет 18 млн 220,461 тыс. манатов.

По оценкам Минздрава, второй этап строительства Центральной районной больницы города Габала завершится к концу 2020 года.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БОЛЬНИЦА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОДРЯДЧИК


Похожие новости


Президент Алиев выделил средства на проектирование и начало строительства больницы на западе Азербайджана Минздрав направит 12 млн манатов на продолжение строительства больницы в Хырдалане Минздрав отбирает подрядчика для продолжения строительства районной центральной больницы в Хырдалане Минздрав получит свыше 22 млн манатов на завершение строительства больницы на западе Азербайджана Минздрав получит свыше 6 млн манатов на завершение строительства Центральной больницы Нафталана Минздрав получит свыше 15,5 млн манатов на завершение строительства Центральной больницы Гобустанского района

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]