Минздрав Азербайджана направит более 18,2 млн манатов на II этап строительства больницы Габалы

Министерство здравоохранения Азербайджана направит более 18,2 млн манатов на продолжение строительства Центральной районной больницы города Габала.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минздрав подписал соглашение с компанией «Ferid-Insaat» на выполнение этих работ.
Сумма контракта составляет 18 млн 220,461 тыс. манатов.
По оценкам Минздрава, второй этап строительства Центральной районной больницы города Габала завершится к концу 2020 года.
Р.Бабаев
В ЕС подчеркивают общие ценности со странами "Восточного партнерства"
Президент Алиев провел встречу с королем Бельгии Филипом
Азербайджан рассчитывает на скорое обсуждение с ЕС либерализации визового режима – глава МИД
Чистый долг Роснефти составляет $43,9 млрд
ЛУКОЙЛ в I кв. увеличил добычу нефти (без "Западной Курны-2") на 1,5% - до 21,2 млн тонн
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Военный совет Судана договорился с оппозицией о структуре временного правительства
Франция предоставила убежище семье экс-президента Интерпола, находящегося под следствием в Китае
Прокуратура Судана обвинила экс-президента Башира в подстрекательстве к убийству демонстрантов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Caspian Asian Club проведет свое первое заседание
ОАО «АтаБанк» подарил карту Visa Signature в конкурсе Giveaway
«Norm Sement» примет Международную Конференцию Бетонных Технологий
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР