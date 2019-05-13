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Дальнее зарубежье 13.05.2019 18:51

Пострадавшие от диверсии в Оманском заливе суда принадлежат Норвегии, Саудовской Аравии и ОАЭ - СМИ

Одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Еще два судна, как ранее и сообщалось, принадлежат Саудовской Аравии, передает телеканал.

Власти ОАЭ официально не сообщали, в отношении судов каких стран была совершена диверсия. МИД ОАЭ заявлял, что в Абу-Даби расследуют обстоятельства произошедшего совместно с международными компетентными органами.

В воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергли эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что два из пострадавших нефтяных танкеров принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе, отмечает агентство.

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Тэги: ОАЭ, АТАКА, СУДА, СТРАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]