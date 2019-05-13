Китай повысит импортные пошлины на ряд товаров из США с 1 июня

Министерство финансов Китая объявило о намерении повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд, сообщается на сайте ведомства.

Изменения вступят в силу 1 июня, приводит данные Минфина издание MarketWatch.

КНР увеличит размер пошлин до 25% почти на 2,5 тыс. наименований продукции, ввозимой из США. Кроме того, 20%-ной пошлиной будут облагаться около 1,1 тыс. товаров, 10%-ной - еще около 1 тыс. товаров.