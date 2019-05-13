Турция проводит крупнейшие военно-морские учения в своей истории

Учения ВМС Турции стартовали в понедельник в восточной части Средиземного моря, а также в Эгейском и Черном море, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что это самые крупные учения ВМС, которые когда-либо проводила Турция.

В турецком генштабе сообщили, что в учениях, которые продлятся до 25 мая, принимают участие около 30 тыс. военнослужащих, 131 корабль, 57 боевых самолетов и 33 вертолета.

В ходе учений военные будут отрабатывать различные сценарии. В частности - действия в случае серьезного кризиса в регионе.

По данным СМИ, во время маневров будут задействованы, в частности, произведенные в Турции комплексы вооружений, в том числе беспилотники.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что эти учения еще раз продемонстрируют, что турецкая армия может защищать независимость, суверенитет и безопасность Турции и турецкого народа.

"Эти учения будут находиться в центре внимания не только турецкого общества, но и зарубежных стран. Дружественные страны выражают поддержку Турции" - приводит агентство "Анадолу" слова министра.