BP в конце 2019г начнет бурение первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман на Каспии

Компания BP рассчитывает в конце 2019 года начать бурение первой разведочной скважины на перспективной структуре Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP-Azerbaijan.

"В настоящее время продолжается планирование первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман. Буровые операции на данной контрактной площади планируется начать в конце 2019 года», - отметили в компании.

Ранее вице-президент BP по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли сообщил, что компания рассчитывает в 2019 году начать разведочное бурение на структуре Шафаг-Асиман. Однако, указал он, это будет зависеть от наличия буровой установки, поэтому работы могут начаться в III-ем квартале текущего года - в сентябре.

Глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев ранее заявил, что в бурении первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман будет задействована полупогружная плавучая буровая установка (ППБУ) «Гейдар Алиев», которая в настоящее время используется для бурения первой добывающей скважины «ABD-001» на месторождении Абшерон. По его словам, ППБУ закончит эти операции в III-ем квартале 2019 года.

Как сообщалось, глубина первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман составит порядка 6500-7000 метров, при бурении и здесь ожидаются высокое давление и высокие температуры. Глубина моря в районе структуры колеблется от 600 до 800 метров. По предварительным данным продуктивная толща составляет порядка трех километров и начинается с глубины 5 км до 8 км.

На структуре были проведены трехмерные сейсмические исследования.

По оценкам SOCAR, запасы структуры Шафаг-Асиман составляют 500 млрд кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.

Контракт на разработку блока между компаниями SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP Exploration был подписан в июле 2010 года и вступил в силу в июне 2011 года. Долевое участие сторон в контракте составляет 50% на 50%. Контракт рассчитан на 30 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

По условиям контракта, если программа разведки подтвердит запасы нефти, то за каждые 100 млн баррелей бонус составит $1 млн. После начала коммерческой разработки на блоке в течение 3 дней должен быть выплачен бонус в размере $50 млн.

Помимо этого, BP Exploration ежегодно должна выплачивать поакровые платежи Азербайджану в размере $2 тыс. за каждый 1 кв. км контрактной площади.

Общая площадь блока Шафаг-Асиман составляет 1,1 тыс. кв. км. Здесь до сих пор не проводилось никаких геологоразведочных работ.

Н.Аббасова