Caspian Asian Club проведет свое первое заседание 22 мая в Баку в Hyatt Regency. Об этом сообщил главный исполнительный директор Caspian Asian Club Самир Гаджиев.
В работе заседания предполагается участие представителей бизнеса, а также глав дипломатических, торговых и экономических миссий, руководителей профильных ассоциаций и палат стран Азиатского региона, работающих в Азербайджане. «Участники встречи получат возможность ознакомиться с деятельностью Caspian Asian Club с целью изучения и выявления возможностей сотрудничества между членами Клуба и компаниями Азиатского региона, желающими работать в Каспийско-Черноморском регионе, сказал Самир Гаджиев.
Caspian Asian Club создан 26 января 2018 года с целью активизации диалога между бизнес-сообществами стран Азиатского и Каспийско-Черноморского регионов. В течение двух лет Caspian European Club будет управлять деятельностью Caspian Asian Club.
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.
Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Штаб-квартира находится в Баку.
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