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13.05.2019 17:01

Caspian Asian Club проведет свое первое заседание

Caspian Asian Club проведет свое первое заседание 22 мая в Баку в Hyatt Regency. Об этом сообщил главный исполнительный директор Caspian Asian Club Самир Гаджиев.

В работе заседания предполагается участие представителей бизнеса, а также глав дипломатических, торговых и экономических миссий, руководителей профильных ассоциаций и палат стран Азиатского региона, работающих в Азербайджане. «Участники встречи получат возможность ознакомиться с деятельностью Caspian Asian Club с целью изучения и выявления возможностей сотрудничества между членами Клуба и компаниями Азиатского региона, желающими работать в Каспийско-Черноморском регионе, сказал Самир Гаджиев.

Caspian Asian Club создан 26 января 2018 года с целью активизации диалога между бизнес-сообществами стран Азиатского и Каспийско-Черноморского регионов. В течение двух лет Caspian European Club будет управлять деятельностью Caspian Asian Club.

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Штаб-квартира находится в Баку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]