Нефть резко дорожает на возросших политических рисках, Brent подскочила до $71,9 за баррель

Нефть эталонных марок активно растет в цене в ходе торгов в понедельник на сообщениях об атаке на нефтетанкеры Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ у побережья ОАЭ.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:47 подорожали на $1,3 (1,84%) - до $71,92 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,01 (1,64%) - до $62,67 за баррель.
Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти Саудовской Аравии, в отношении двух нефтяных танкеров страны была совершена диверсия. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, судам был нанесен значительный ущерб, однако нападение не привело к жертвам или разливу нефти.
При этом власти не стали рассказывать подробности инцидента или называть возможных участников диверсии.
"Неудивительно, что цены на нефть резко изменились ввиду угрозы свободному перемещению топлива в одном из ключевых регионов", - отметил глава стратегии на мировых сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян.
Также участники рынка оценивают новость о том, что США и Китай завершили торговые переговоры без подписания соглашения, и Вашингтон объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров.
В ответ министерство финансов Китая сообщило о намерении повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд с 1 июня.
Вместе с тем нефть получила определенную поддержку от данных нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 2 единицы, до 805 единиц.
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