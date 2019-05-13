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ТЭК 13.05.2019 17:10

Нефть резко дорожает на возросших политических рисках, Brent подскочила до $71,9 за баррель

Нефть эталонных марок активно растет в цене в ходе торгов в понедельник на сообщениях об атаке на нефтетанкеры Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ у побережья ОАЭ.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:47 подорожали на $1,3 (1,84%) - до $71,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,01 (1,64%) - до $62,67 за баррель.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти Саудовской Аравии, в отношении двух нефтяных танкеров страны была совершена диверсия. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, судам был нанесен значительный ущерб, однако нападение не привело к жертвам или разливу нефти.

При этом власти не стали рассказывать подробности инцидента или называть возможных участников диверсии.

"Неудивительно, что цены на нефть резко изменились ввиду угрозы свободному перемещению топлива в одном из ключевых регионов", - отметил глава стратегии на мировых сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян.

Также участники рынка оценивают новость о том, что США и Китай завершили торговые переговоры без подписания соглашения, и Вашингтон объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров.

В ответ министерство финансов Китая сообщило о намерении повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд с 1 июня.

Вместе с тем нефть получила определенную поддержку от данных нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 2 единицы, до 805 единиц.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]