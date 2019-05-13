Протестующие в Судане возобновили переговоры с военным советом

Участники акций протеста в Судане возобновили переговоры с представителями взявшего на себя управление страной военного совета, сообщает агентство Associated Press.
По словам пресс-секретаря совета Шамса ад-Дина аль-Кабаши, после недельного перерыва в понедельник состоялась первая встреча между сторонами. Он отметил, что переговоры на этот раз прошли в "более позитивной атмосфере", чем ранее.
Между тем, протестующие продолжают призывать граждан стран к новым демонстрациям, чтобы заставить военных Судана передать власть гражданским.
В конце апреля альянс "За свободу и перемены" передал военным Судана свои предложения о совместном управлении страной военным советом и гражданской оппозицией. Военные сделали ряд оговорок по этому вопросу, и переговоры зашли в тупик.
11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.
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