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Дальнее зарубежье 13.05.2019 19:26

Нетаньяху получил еще две недели на формирование правительства

Президент Израиля Реувен Ривлин предоставил премьер-министру Биньямину Нетаньяху еще две недели на формирование правительства, сообщает в понедельник газета "Таймс оф Исраэл".

"После того, как вы заявили, что вам необходимо дополнительное время, чтобы завершить формирование правительства... я продляю срок, положенный на формирование правительства на 14 дней", - говорится в заявлении президента.

Таким образом, теперь Б.Нетаньяху должен будет представить новый кабинет министров до 29 мая. Еще большего продления сроков формирования правительства израильское законодательство не предусматривает, отмечает газета.

Через неделю после выборов в израильский парламент, прошедших 9 апреля, и по итогам дискуссий с лидерами прошедших в Кнессет партий Р.Ривлин поручил Б.Нетаньяху сформировать правительство.

После формирования коалиции премьер должен вынести на голосование состав предложенного правительства, который должен быть одобрен минимум 61 голосом из 120, имеющихся в Кнессете.

Если ему не удастся сформировать коалицию, президент поручит это другому кандидату.

В ходе апрельских выборов в Израиле основные конкурирующие партии - правая партия Б.Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]