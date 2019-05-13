Европейцев перед выборами в Европарламент волнуют иммиграция, экология и проблемы безопасности - опрос

Иммиграция и окружающая среда попали в список вопросов, наиболее волнующих жителей Евросоюза в преддверии выборов в Европарламент, сообщает в понедельник газета "Паис" со ссылкой на опрос YouGov.
Говоря об основных вызовах, стоящих перед ЕС, европейцы перечислили проблему иммиграции (35%), проблемы окружающей среды (29%) и проблемы безопасности и мира (23%).
Вместе с этим, 46% респондентов заявили, что они предпочли бы, чтобы их страны больше не принимали у себя беженцев из зон конфликтов. В данном случае мнение респондентов зависит от страны, в которой они проживают, а также от их возраста и достатка. Так, меньше всего хотят видеть в своей стране беженцев люди старше 65 лет, а также люди с низким доходом.
К примеру, в Италии, ставшей основными воротами для беженцев в Европу, не хотят принимать беженцев 53% опрошенных, в то время как в Германии - 34%.
Также у респондентов спросили, какие страны они считают угрозой для ЕС. 40% опрошенных согласились с утверждением, что Россия является угрозой для безопасности ЕС. 31% опрошенных полагает, что Китай является угрозой для безопасности ЕС. Кроме того, 45% опрошенных сочли, что США не являются для ЕС надежным партнером в сфере безопасности.
В опросе приняли участие 8 тыс. человек из восьми стран ЕС: Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Бельгии, Швеции и Венгрии.
Выборы в Европарламент пройдут в странах-членах ЕС в период с 23 по 26 мая.
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