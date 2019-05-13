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Дальнее зарубежье 13.05.2019 19:47

Европейцев перед выборами в Европарламент волнуют иммиграция, экология и проблемы безопасности - опрос

Иммиграция и окружающая среда попали в список вопросов, наиболее волнующих жителей Евросоюза в преддверии выборов в Европарламент, сообщает в понедельник газета "Паис" со ссылкой на опрос YouGov.

Говоря об основных вызовах, стоящих перед ЕС, европейцы перечислили проблему иммиграции (35%), проблемы окружающей среды (29%) и проблемы безопасности и мира (23%).

Вместе с этим, 46% респондентов заявили, что они предпочли бы, чтобы их страны больше не принимали у себя беженцев из зон конфликтов. В данном случае мнение респондентов зависит от страны, в которой они проживают, а также от их возраста и достатка. Так, меньше всего хотят видеть в своей стране беженцев люди старше 65 лет, а также люди с низким доходом.

К примеру, в Италии, ставшей основными воротами для беженцев в Европу, не хотят принимать беженцев 53% опрошенных, в то время как в Германии - 34%.

Также у респондентов спросили, какие страны они считают угрозой для ЕС. 40% опрошенных согласились с утверждением, что Россия является угрозой для безопасности ЕС. 31% опрошенных полагает, что Китай является угрозой для безопасности ЕС. Кроме того, 45% опрошенных сочли, что США не являются для ЕС надежным партнером в сфере безопасности.

В опросе приняли участие 8 тыс. человек из восьми стран ЕС: Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Бельгии, Швеции и Венгрии.

Выборы в Европарламент пройдут в странах-членах ЕС в период с 23 по 26 мая.

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Тэги: ЕС, ВЫБОРЫ, ПРОБЛЕМЫ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]