Послом Великобритании в России назначена Дебора Броннерт - британский МИД

Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.
"Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что этот пост она, как ожидается, займет в 2020 году.
В Москве 52-летняя Д.Броннерт сменит Лори Бристоу, который, как отмечается в сообщении, займется другой дипломатической работой.
Д.Броннерт окончила Бристольский университет и Университетский колледж Лондона, где изучала политическую экономику России и восточной Европы.
В 1990-х годах Д.Броннет начала работу в МИД Великобритании. Во время дипломатической службы она работала в Москве, в частности с 2002 по 2005 году она была в посольстве советником по экономическим и торговым вопросам.
С 2011 по 2014 год Д.Броннет была послом Великобритании в Зимбабве. В 2017 году она стала директором по экономическим и глобальным вопросам в британском МИД.
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