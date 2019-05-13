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СНГ 13.05.2019 20:02

Послом Великобритании в России назначена Дебора Броннерт - британский МИД

Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.

"Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что этот пост она, как ожидается, займет в 2020 году.

В Москве 52-летняя Д.Броннерт сменит Лори Бристоу, который, как отмечается в сообщении, займется другой дипломатической работой.

Д.Броннерт окончила Бристольский университет и Университетский колледж Лондона, где изучала политическую экономику России и восточной Европы.

В 1990-х годах Д.Броннет начала работу в МИД Великобритании. Во время дипломатической службы она работала в Москве, в частности с 2002 по 2005 году она была в посольстве советником по экономическим и торговым вопросам.

С 2011 по 2014 год Д.Броннет была послом Великобритании в Зимбабве. В 2017 году она стала директором по экономическим и глобальным вопросам в британском МИД.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]