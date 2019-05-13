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Финансы 13.05.2019 17:19

Регулятор в Азербайджане ограничил лицензию на страховую деятельность «дочки» AXA

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана ограничила лицензию на страховую деятельность компании AXA Mbask.

«Правление MBNP на основании обращения AXA Mbask приняла решение аннулировать действие лицензий страховой компании по трем видам обязательного страхования: ОСАГО, обязательного страхования недвижимого имущества, обязательного страхования ответственности при эксплуатации недвижимого имущества. Тем самым, палата приняла решение ограничить общую лицензию AXA Mbask на страховую деятельность», - отмечается в сообщении регулятора.

Как сообщалось ранее, французская страховая группа AXA в апреле 2019 года объявила о прекращении деятельности дочерней компании в Азербайджане – страховой компании AXA Mbask. "Соглашение с азербайджанским предпринимателем Эльханом Гарибли о продаже ему всех операций страховой группы в Азербайджане, подписанное в 2018 году, потеряло свою силу. В настоящее время СК AXA Mbask приостановила заключение новых договоров", - отмечалось в сообщении страховщика. Группа намерена в кратчайшее время закрыть дочернюю компанию в Азербайджане, поэтому AXA Mbask будет управлять только действующим портфелем.

AXA в 2018 году заключила соглашение с азербайджанским предпринимателем Эльханом Гарибли о продаже ему всех своих операций в Азербайджане. В соответствии с условиями соглашения Э.Гарибли должен был приобрести 100% "дочку" AXA в Азербайджане - СК AXA Mbask. Сделку предполагалось завершить в течение нескольких месяцев.

Страховая компания "AXA Mbask" создана в 1992 году, и входит в десятку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Единственным акционером компании является "AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros" (Испания). Уставный капитал компании равен 23 млн 933,828 тыс. манатов.

За 2018 год премии AXA Mbask составили 18 млн 600,7 тыс. манатов, выплаты - 9 млн 562,6 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, ЛИЦЕНЗИЯ


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