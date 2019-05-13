Карабахский конфликт мешает раскрытию потенциала региона – глава МИД Азербайджана

Нерешенность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является серьезным препятствием для полноценного раскрытия регионального потенциала, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Ряд региональных перспектив, в том числе взаимодействие, торговые проекты и некоторые другие инициативы остаются заложниками неразрешенных конфликтов. Продолжающаяся со стороны Армении оккупация азербайджанских территорий чинит препятствие для достижения еще большего уровня регионального сотрудничества. Мы же должны полностью раскрыть потенциал региона", - подчеркнул Э.Мамедъяров на министерской встрече программы "Восточное партнерство" Евросоюза в Брюсселе, приуроченной к 10-летию программы.

Текст выступления Э.Мамедъярова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Он отметил наличие хорошего уровня отношений Азербайджана со всеми с соседями. При этом министр подчеркнул, что с некоторыми странами отношения носят характер стратегического партнерства.

«Отношения с соседями является нашим приоритетом. Азербайджан оправдал себя в регионе, а также в отношениях с Евросоюзом как надежный партнер. Но, к сожалению, все еще существует необходимость совершенствования некоторых вопросов по соседству с ЕС и Азербайджаном», - сказал министр.

По его словам, для достижения целей политики соседства Евросоюза необходимо урегулировать армяно-азербайджанский конфликт и ликвидировать факт оккупации территории Азербайджана. «Согласно принятой в октябре 2013 года Европейским парламентом резолюции, ни один партнер ЕС не может оккупировать территорию другого партнера. Таким образом, все вещи называются своими именами не только Советом безопасности ООН, Уставом ООН и другими документами ОБСЕ, но и законодательным органом ЕС», - подчеркнул Э.Мамедъяров.

Министр выразил уверенность, что будущее и успех Восточного партнерства зависит именно от сохранения безопасности и стабильности в регионе.

«Для этого Евросоюз и его члены, все участвующие в Восточном партнерстве стороны должно полностью поддерживать и следовать принципам территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ. Необходимо следовать этой позиции на основе всех документов, принятых на всех уровнях и форматах, и именно такой подход может быть принят за основной аспект», - сказал глава МИД Азербайджана.

Он подчеркнул необходимость ведения субстантивных переговоров для обеспечения возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома. «Хочу отметить, что демократическое развитие Армении подтолкнет эту страны к ведению субстантивных переговоров с Азербайджаном. Это, в свою очередь, приведет в возвращение в свои дома азербайджанцев, подвергшихся насильственной этнической чистке (в результате нагорно-карабахского конфликта – ИФ)», - отметил Э.Мамедъяров.

Р.Бабаев