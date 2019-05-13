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Регион 13.05.2019 20:17

Иран привержен СВПД- Лавров

Россия и Китай убеждены в важности сохранения СВПД, отмечают, что Иран сохраняет приверженность соглашению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Китай и Россия убеждены в важности сохранения этой договоренности, подтвердили нелегитимный характер односторонних антииранских санкций Вашингтона, направленных, в частности, на прекращение экспорта нефти из Ирана", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ваном И.

"Мы также отметили, что Исламская республика Иран сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий, но ожидает того же от наших европейских коллег, которые тоже должны выполнять свою часть договоренностей", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КИТАЙ, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]