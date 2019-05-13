С 15 мая в Евросоюзе устанавливаются потолки цен по внутрисоюзному телефонному роумингу: европейскому потребителю звонок в другую страну ЕС обойдется не дороже 19 евроцентов в минуту (плюс НДС), а сообщение СМС - 6 центов.
"Вслед за отменой платы за роуминг с июня 2017 года эти новые ценовые ограничения на международные звонки и СМС являются частью капитальной реформы правил рынка телекоммуникаций в масштабе всего ЕС в сторону усиления координации электронных коммуникаций и повышения роли органа европейских регуляторов (BEREC)", - отмечается в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в понедельник.
Новые правила направлены против большого разброса цен между странами ЕС. В среднем стандартная цена звонка с фиксированного или мобильного телефона в другую страну ЕС была втрое выше стандартной цены внутреннего звонка, а стандартная цена СМС-сообщения за границу внутри ЕС вдвое выше, чем внутри одной страны. В некоторых случаях стандартная цена международного звонка внутри ЕС могла быть до десяти раз выше, чем внутри страны.
Недавнее исследование агентства Eurobarometer показывает, что четверо из десяти респондентов (42%) в течение месяца общались по телефону с кем-то в другой стране ЕС.
Потолки цен будут с 15 мая применяться во всех 28 странах ЕС, а также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Но только для физических лиц, потому как некоторые провайдеры имеют особые договоры со своими корпоративными клиентами.
Новые правила, как отмечается в коммюнике ЕК, "откроют путь инвестициям в высокоскоростную связь и будут способствовать плавному внедрению мобильной связи пятого поколения (5G) в ЕС".
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