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Дальнее зарубежье 13.05.2019 17:28

В ЕС вводятся "потолки" цен по внутрисоюзному роумингу

С 15 мая в Евросоюзе устанавливаются потолки цен по внутрисоюзному телефонному роумингу: европейскому потребителю звонок в другую страну ЕС обойдется не дороже 19 евроцентов в минуту (плюс НДС), а сообщение СМС - 6 центов.

"Вслед за отменой платы за роуминг с июня 2017 года эти новые ценовые ограничения на международные звонки и СМС являются частью капитальной реформы правил рынка телекоммуникаций в масштабе всего ЕС в сторону усиления координации электронных коммуникаций и повышения роли органа европейских регуляторов (BEREC)", - отмечается в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в понедельник.

Новые правила направлены против большого разброса цен между странами ЕС. В среднем стандартная цена звонка с фиксированного или мобильного телефона в другую страну ЕС была втрое выше стандартной цены внутреннего звонка, а стандартная цена СМС-сообщения за границу внутри ЕС вдвое выше, чем внутри одной страны. В некоторых случаях стандартная цена международного звонка внутри ЕС могла быть до десяти раз выше, чем внутри страны.

Недавнее исследование агентства Eurobarometer показывает, что четверо из десяти респондентов (42%) в течение месяца общались по телефону с кем-то в другой стране ЕС.

Потолки цен будут с 15 мая применяться во всех 28 странах ЕС, а также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Но только для физических лиц, потому как некоторые провайдеры имеют особые договоры со своими корпоративными клиентами.

Новые правила, как отмечается в коммюнике ЕК, "откроют путь инвестициям в высокоскоростную связь и будут способствовать плавному внедрению мобильной связи пятого поколения (5G) в ЕС".

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, РОУМИНГ, ЛИМИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]