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Дальнее зарубежье 13.05.2019 17:37

Звезда Голливуда 1960-х годов Дорис Дэй скончалась на 98-м году жизни

Популярная в 1960-е гг. голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в понедельник в возрасте 97 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на фонд актрисы.

За свою карьеру Д.Дэй снялась более чем в 40 кинолентах и записала свыше 650 песен.

Впервые она снялась в кино в 1948 году в картине режиссера Майкла Кертиса "Роман в открытом море". Также она снималась в фильмах "Интимный разговор" и "Подвинься, дорогая" Майкла Гордона, "Человек, который слишком много знал" Альфреда Хичкока, а последний фильм с ее участием вышел в 1968 году.

Она была награждена "Оскаром", "Грэмми", Президентской медалью свободы и Наградой центра Кеннеди.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГОЛЛИВУД, АКТРИСА, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]