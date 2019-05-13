Пекин ожидает, что США вернутся в ДРСМД и согласятся на продление СНВ - глава МИД КНР

В Пекине рассчитывают, что США вернутся в рамки ДРСМД, но при этом не видят необходимости для Китая присоединяться к переговорам по вопросам ядерного разоружения, сообщил глава МИД КНР Ван И.

"Китай, действительно, не видит необходимости присоединиться к переговорам между Россией и США по вопросам ядерного разоружения, поскольку ядерный арсенал Китая постоянно удерживается на минимальном уровне", - сказал Ван И в понедельник в Сочи на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы также рассчитываем, что США вернутся в рамки ДРСМД, а также (согласятся) на продолжение действия СНВ", - сказал глава МИД КНР.