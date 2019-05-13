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Дальнее зарубежье 13.05.2019 20:25

Пекин ожидает, что США вернутся в ДРСМД и согласятся на продление СНВ - глава МИД КНР

В Пекине рассчитывают, что США вернутся в рамки ДРСМД, но при этом не видят необходимости для Китая присоединяться к переговорам по вопросам ядерного разоружения, сообщил глава МИД КНР Ван И.

"Китай, действительно, не видит необходимости присоединиться к переговорам между Россией и США по вопросам ядерного разоружения, поскольку ядерный арсенал Китая постоянно удерживается на минимальном уровне", - сказал Ван И в понедельник в Сочи на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы также рассчитываем, что США вернутся в рамки ДРСМД, а также (согласятся) на продолжение действия СНВ", - сказал глава МИД КНР.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]