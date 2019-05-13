Азербайджан рассчитывает на скорое обсуждение с ЕС либерализации визового режима – глава МИД

Азербайджан привержен исполнению соглашения по упрощению визового режима с Евросоюзом, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Азербайджан привержен исполнению соглашений по реадмиссии и упрощению визового режима. Успешное исполнение этих соглашений может открыть перспективы в ближайшем будущем для либерализации визы», - сказал Э.Мамедъяров в ходе выступления в Брюсселе на встрече глав МИД стран участниц проекта «Восточное партнерство».

Министр подчеркнул, что мобильность и поощрение контактов между людьми является важным направлением сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

«Партнерство в сфере мобильности, а также соглашения по реадмиссии и упрощению визу внесли исключительный вклад продвижению в этом направлении», - отметил он.

Ф.Исазаде