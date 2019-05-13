Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.026 GBR   2.2114 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.66 -0.04 Brent 70.62 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 13.05.2019 17:48

Азербайджан рассчитывает на скорое обсуждение с ЕС либерализации визового режима – глава МИД

Азербайджан привержен исполнению соглашения по упрощению визового режима с Евросоюзом, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Азербайджан привержен исполнению соглашений по реадмиссии и упрощению визового режима. Успешное исполнение этих соглашений может открыть перспективы в ближайшем будущем для либерализации визы», - сказал Э.Мамедъяров в ходе выступления в Брюсселе на встрече глав МИД стран участниц проекта «Восточное партнерство».

Министр подчеркнул, что мобильность и поощрение контактов между людьми является важным направлением сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

«Партнерство в сфере мобильности, а также соглашения по реадмиссии и упрощению визу внесли исключительный вклад продвижению в этом направлении», - отметил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВИЗА, УПРОЩЕНИЕ


Похожие новости


ЕС ждет начала переговоров по либерализации визового режима с Азербайджаном – посол в Баку Говорить об отмене визового режима между Баку и Брюсселем пока преждевременно – замглавы МИД Азербайджана Баку и Брюссель обсуждают отмену виз для граждан – МИД Азербайджана Совет ЕС одобрил механизм приостановки безвизового режима для граждан ряда стран Азербайджан готов к безвизовому режиму с ЕС - МИД ЕС не видит в Азербайджане страну, вызывающую опасения по вопросам упрощения визового режима – посол ЕС в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]