Китай предупреждает США о пагубных последствиях попыток оказать давление на Пекин на торговых переговорах

Попытки США оказать давление на Китай лишь усугубят ситуацию вокруг торгового соглашения, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Попытки осуществлять нажим будут лишь усугублять ситуацию", - сказал Ван И на пресс-конференции в Сочи.

Он отметил, что "китайско-американские переговоры в результате усилий обеих сторон уже вышли на серьезный и значимый прогресс".

Как сообщалось, переговоры США с Китаем на прошлой неделе завершились без подписания торгового соглашения. Как следствие, ранее объявленное повышение пошлин на импорт в США китайских товаров на сумму $200 млрд в год вступило в силу 10 мая. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Со своей стороны, Минфин КНР в понедельник объявил о намерении повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд. Изменения вступят в силу с 1 июня. КНР увеличит размер пошлин до 25% почти на 2,5 тыс. наименований продукции, ввозимой из США. Кроме того, 20%-ной пошлиной будут облагаться около 1,1 тыс. товаров, 10%-ной - еще около 1 тыс. товаров.