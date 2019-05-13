Глава МИД КНР надеется, что торговое соглашение с США будет отвечать интересам обеих стран

Глава МИД Китая Ван И считает возможным достижение взаимовыгодного торгового соглашения с США при условии соблюдения интересов двух стран.

"Я считаю, что если ход переговоров (...) будет отвечать интересам высококачественного развития Китая, интересам народов двух стран (Китая и США), думаю, что у команд двух стран хватит мудрости (...) в пользу достижения взаимовыгодного соглашения", - сказал министр иностранных дел КНР на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник в Сочи.

"На переговорах с любым государством Китай будет твердо отстаивать свой суверенитет, интересы своего народа", - добавил министр.

"Бессмысленно обвинять в одностороннем порядке ту или другую сторону, тем более переносить ответственность на других", - сказал Ван И, отметив, что "нажим будет только усугублять ситуацию".