Объемы контракта по Ту-160 могут быть увеличены - Путин

Минобороны РФ не исключает увеличения объёмов контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160, заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с рабочими авиазавода имени Горбунова в Казани.

"На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Ещё 10 будет модернизироваться Ту-160. И, может быть, даже увеличим количество, (...) с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее", - заявил В.Путин, общаясь с рабочими завода - филиала ПАО "Туполев".