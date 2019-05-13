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СНГ 13.05.2019 20:40

Объемы контракта по Ту-160 могут быть увеличены - Путин

Минобороны РФ не исключает увеличения объёмов контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160, заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с рабочими авиазавода имени Горбунова в Казани.

"На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Ещё 10 будет модернизироваться Ту-160. И, может быть, даже увеличим количество, (...) с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее", - заявил В.Путин, общаясь с рабочими завода - филиала ПАО "Туполев".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, САМОЛЕТ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]