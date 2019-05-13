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Внешняя политика 13.05.2019 20:19

Президент Алиев провел встречу с королем Бельгии Филипом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Бельгию с рабочим визитом, сообщает сайт главы государства.

«В ходе визита И.Алиев провел встречу с королем Бельгии Филипом. Стороны обсудили двухсторонние взаимоотношения между Азербайджаном и Бельгией, ситуацию в регионе и вопросы, связанные с урегулированием азербайджано-армянского нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в сообщении.

И.Алиев проинформировал бельгийского короля об оккупации Арменией территорий Азербайджана и о возможности урегулирования конфликта только на основании резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ходе встречи стороны затронули также вопросы экономического сотрудничества между двумя странами и успешное развитие связей между Азербайджаном и Европой. И.Алиев подчеркнул, что его нынешний визит в Бельгию внесет свой вклад в расширение двухсторонних взаимоотношений.

В рамках визита в Бельгию И.Алиев во вторник примет участие в саммите Восточного партнерства.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]