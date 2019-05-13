Президент Алиев провел встречу с королем Бельгии Филипом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Бельгию с рабочим визитом, сообщает сайт главы государства.
«В ходе визита И.Алиев провел встречу с королем Бельгии Филипом. Стороны обсудили двухсторонние взаимоотношения между Азербайджаном и Бельгией, ситуацию в регионе и вопросы, связанные с урегулированием азербайджано-армянского нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в сообщении.
И.Алиев проинформировал бельгийского короля об оккупации Арменией территорий Азербайджана и о возможности урегулирования конфликта только на основании резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности Азербайджана.
В ходе встречи стороны затронули также вопросы экономического сотрудничества между двумя странами и успешное развитие связей между Азербайджаном и Европой. И.Алиев подчеркнул, что его нынешний визит в Бельгию внесет свой вклад в расширение двухсторонних взаимоотношений.
В рамках визита в Бельгию И.Алиев во вторник примет участие в саммите Восточного партнерства.
Н.Аббасова
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