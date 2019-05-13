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Дальнее зарубежье 13.05.2019 21:09

Прокуратура Судана обвинила экс-президента Башира в подстрекательстве к убийству демонстрантов

Генеральная прокуратура Судана в понедельник выдвинула в отношении экс-президента страны Омара Башира обвинения в подстрекательстве к убийству участников акций протестов, сообщают западные СМИ.

В заявлении генпрокуратуры отмечается, что ход расследований по всем сообщениям об убийствах в ходе протестов будет ускорен.

Ранее суданские СМИ сообщали, что следствие предъявило О.Баширу обвинения после сообщений о гибели одного из активистов в районе Берри на востоке Хартума.

Массовые протесты против правительства О.Башира в суданской столице начались еще в декабре 2018 года. Он находится в розыске Международного уголовного суда в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

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Тэги: СУДАН, ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]