Прокуратура Судана обвинила экс-президента Башира в подстрекательстве к убийству демонстрантов

Генеральная прокуратура Судана в понедельник выдвинула в отношении экс-президента страны Омара Башира обвинения в подстрекательстве к убийству участников акций протестов, сообщают западные СМИ.

В заявлении генпрокуратуры отмечается, что ход расследований по всем сообщениям об убийствах в ходе протестов будет ускорен.

Ранее суданские СМИ сообщали, что следствие предъявило О.Баширу обвинения после сообщений о гибели одного из активистов в районе Берри на востоке Хартума.

Массовые протесты против правительства О.Башира в суданской столице начались еще в декабре 2018 года. Он находится в розыске Международного уголовного суда в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.