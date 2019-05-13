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СНГ 13.05.2019 20:52

Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Зеленского в должность президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в как можно скорейшей инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность", - сказал П.Порошенко журналистам в понедельник в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске Рады и досрочных парламентских выборах, П.Порошенко отметил, что "все должно быть в соответствии с конституционной и законодательной процедурой".

Он подчеркнул, что парламент должен найти решение, которое бы устроило всех и "обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ЗЕЛЕНСКИЙ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]