Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.026 GBR   2.2114 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.66 -0.04 Brent 70.62 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.05.2019 21:05

ЕС призывает США не углублять разногласия с Ираном - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в понедельник призвала США воздерживаться от шагов, которые ведут к усилению разногласий с Ираном.

"Майк Помпео (госсекретарь США - ИФ) услышал от нас: от меня и от министров стран-членов ЕС, что мы живем в очень важное и чувствительное время. И наиболее правильный и ответственный подход - это максимально воздерживаться от эскалации как в военной сфере, так и в других направлениях", - заявила Ф.Могерини на пресс-конференции.

"Мы всегда выступаем за диалог, это то, чего мы придерживаемся, в том числе и в отношениях с Ираном", - подчеркнула Ф.Могерини.

Она напомнила, что платежная система INSTEX, направленная на защиту отношений между Ираном и Европой в условиях американских санкций, должна заработать в ближайшие недели.

Ф.Могерини заверила, что страны ЕС намерены полностью придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и призвала Тегеран также не нарушать условий этого соглашения.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году. После этого американский президент Дональд Трамп ввел санкции в отношении производства металлов в Иране.

После выхода США из "шестерки" стран, подписавших СВПД, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, ИРАН, ПРИЗЫВ


Похожие новости


В Брюсселе нет точного плана по встрече с Помпео - Могерини Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий Брюсселя компании Airbus Вице-президент США призывает ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном Могерини обсудила ситуацию в Венесуэле с Помпео Критика Европой политики США неоправданна - Помпео Могерини подчеркнула одинаковый подход ЕС и США к украинскому вопросу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]