Глава Минюста США поручил прокурору Коннектикута изучить начало расследования Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году, сообщает New York Times.
По данным двух осведомленных источников издания, У.Барр поручил Дж.Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера.
Отмечается, что Дж.Дарем в прошлом служил специальным прокурором, расследующим потенциальные правонарушения среди сотрудников служб национальной безопасности, включая связи ФБР с криминальным боссом в Бостоне и обвинения в злоупотреблениях ЦРУ в отношении задержанных.
Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что У.Барр собрал команду Минюста для изучения обстоятельств того, как было инициировано расследование 2016 года о возможных связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.
Генпрокурор США на слушаниях в Сенате США предположил, что за сотрудниками предвыборного штаба Д.Трампа могли вести наблюдение.
"Я думаю, что слежка была", - заявил У.Барр на слушаниях в Сенате США. Он отказался пояснить, каким образом пришел к такому выводу.
Он добавил, что речь идет о серьезной проблеме и пообещал в ней разобраться.
"Я не утверждаю, что здесь (в случае со слежкой - ИФ) произошло нарушение действующих правил, но я считаю важным в этом разобраться. Я думаю, это моя обязанность", - добавил У.Барр.
В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.
Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.
Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.
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