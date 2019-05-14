Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9107 RUR   0.026 GBR   2.2028 TRY   0.2791

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.04 -0.62 Brent 70.23 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.05.2019 10:27

США ориентируются на дипломатию для решения проблемы денуклеаризации КНДР, но готовы и к военным мерам - шеф Пентагона

В своей политике, направленной на денуклеаризацию Северной Кореи, США продолжают отдавать приоритет дипломатическим усилиям, но готовы к военному решению проблемы, если дипломатия не сработает, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Стратегия в отношении Северной Кореи не изменилась. Она заключается в дипломатии, но касается полной денуклеаризации", - сказал шеф Пентагона в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о недавних ракетных пусках Пхеньяна.

Он, однако, добавил: "Моя работа заключается в том, чтобы быть уверенным в готовности к развитию событий, если дипломатия провалится. Главное в моей работе - военная составляющая. Нет никаких изменений в нашей позиции силы, нашей подготовке сил и нашей готовности".

Ведущий спросил П.Шанахана, было ли случайность, что, по мнению экспертов, ракеты оказались версией российской баллистической ракеты "Искандер" и что их пуск последовал за встречей северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в прошлом месяце.

"Оставляю решение за вами", - ответил министр.

Ракеты малой дальности, пуск которых осуществила КНДР на прошлой неделе, были квалифицированы Пентагоном как баллистические, использование которых запрещено Пхеньяну соответствующими резолюциями СБ ООН. Однако южнокорейские военные пока не сообщили о своих выводах по поводу типов ракет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ПЕНТАГОН, ДИПЛОМАТИЯ


Похожие новости


Трамп верит обещанию Ким Чен Ына и уверен, что добьется соглашения с КНДР В госдепе заявляют о готовности к диалогу с раскритиковавшими Помпео властями КНДР - СМИ Пхеньян потребовал от Вашингтона заменить Помпео на ядерных переговорах - СМИ США намеренно затягивает урегулирование ядерной проблемы КНДР - Патрушев Трамп высоко оценил личные отношения с Ким Чен Ыном В госдепе надеются на проведение нового саммита США-КНДР в ближайшие месяцы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]