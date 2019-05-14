США ориентируются на дипломатию для решения проблемы денуклеаризации КНДР, но готовы и к военным мерам - шеф Пентагона

В своей политике, направленной на денуклеаризацию Северной Кореи, США продолжают отдавать приоритет дипломатическим усилиям, но готовы к военному решению проблемы, если дипломатия не сработает, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Стратегия в отношении Северной Кореи не изменилась. Она заключается в дипломатии, но касается полной денуклеаризации", - сказал шеф Пентагона в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о недавних ракетных пусках Пхеньяна.

Он, однако, добавил: "Моя работа заключается в том, чтобы быть уверенным в готовности к развитию событий, если дипломатия провалится. Главное в моей работе - военная составляющая. Нет никаких изменений в нашей позиции силы, нашей подготовке сил и нашей готовности".

Ведущий спросил П.Шанахана, было ли случайность, что, по мнению экспертов, ракеты оказались версией российской баллистической ракеты "Искандер" и что их пуск последовал за встречей северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в прошлом месяце.

"Оставляю решение за вами", - ответил министр.

Ракеты малой дальности, пуск которых осуществила КНДР на прошлой неделе, были квалифицированы Пентагоном как баллистические, использование которых запрещено Пхеньяну соответствующими резолюциями СБ ООН. Однако южнокорейские военные пока не сообщили о своих выводах по поводу типов ракет.