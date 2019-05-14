КНДР считает, что Южная Корея не имеет права критиковать Пхеньян за недавние пуски

Сеул несет ответственность за нарушение межкорейского соглашения о снижении военной напряженности на Корейском полуострове и не имеет права критиковать КНДР за недавние запуски, заявило северокорейское радио "Пхеньян".
"Это бесстыдная жалоба от тех, кто потерял право говорить о сделке, опрометчиво нарушая военное соглашение между Севером и Югом, придерживаясь секретных враждебных действий с США", - сообщает "Пхеньян", осудив совместные военные учения США и Южной Кореи.
СМИ назвало запуск снарядов в сторону Японского моря 4 мая, а также пуск ракет малой дальности 9 мая "обычными" военными учениями.
"Поэтому международное сообщество, а также Соединенные Штаты и Япония заявили, что учебные запуски не были нарушением обещания, поскольку это не был ни запуск ракеты средней дальности, ни межконтинентальной баллистической ракеты", - сообщает "Пхеньян".
"Южнокорейские военные должны четко понимать, если они продолжат говорить глупости, как сейчас, когда они полностью потеряли право на это, они столкнутся только с большей критикой и унижением...", - отметило радио.
После запуска Пхеньяном двух снарядов 4 мая южнокорейские военные призвали Север прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове. Они заявили, что подобное поведение КНДР противоречит духу межкорейского военного соглашения, подписанного во время саммита между лидерами Южной и Северной Кореи в сентябре 2018 года.
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