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Дальнее зарубежье 14.05.2019 10:41

Казахстан проводит ротацию своего миротворческого контингента в Ливане

Казахстан проводит ротацию своего миротворческого контингента, выполняющего миссию ООН в Ливане в составе индийского батальона.

"Полгода прошло с момента вашего прибытия в Ливан. Идет процесс ротации миротворческого контингента. Первая миротворческая рота достойно выполнила свой долг и с почетом возвращается на родину", - сказал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, посещая в рамках рабочего визита в Ливан зону ответственности миротворческого батальона "ИндКазбат".

"Уверен, что новый контингент миротворцев будет также высоко нести имя военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, как и ваши предшественники", - сказал генерал-майор, выступая перед миротворцами.

Слова Н.Ермекбаева приведены в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Казахстана.

В зону ответственности казахстанского миротворческого контингента входят территории восточной части так называемой "Голубой линии", соответствующей международно-признанной границе Ливана и являющейся наиболее оспариваемой линией разъединения сторон конфликта.

В октябре 2018 года Казахстан впервые направил миротворческую роту в составе 120 военнослужащих и трех штабных офицеров для выполнения миссии по поддержанию мира и безопасности в Ливане. В течение шести месяцев казахстанские миротворцы выполняли функции по патрулированию местности, организации наблюдательных постов, наблюдению за соблюдением прекращения огня, оказанию помощи гражданскому населению, а также участвовали в мероприятиях, проводимых штабом миссии.

На смену им была подготовлена вторая миротворческая рота в составе 120 военнослужащих.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИРОТВОРЦЫ, ЛИВАН, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]