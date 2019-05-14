Казахстан проводит ротацию своего миротворческого контингента в Ливане

Казахстан проводит ротацию своего миротворческого контингента, выполняющего миссию ООН в Ливане в составе индийского батальона.

"Полгода прошло с момента вашего прибытия в Ливан. Идет процесс ротации миротворческого контингента. Первая миротворческая рота достойно выполнила свой долг и с почетом возвращается на родину", - сказал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, посещая в рамках рабочего визита в Ливан зону ответственности миротворческого батальона "ИндКазбат".

"Уверен, что новый контингент миротворцев будет также высоко нести имя военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, как и ваши предшественники", - сказал генерал-майор, выступая перед миротворцами.

Слова Н.Ермекбаева приведены в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Казахстана.

В зону ответственности казахстанского миротворческого контингента входят территории восточной части так называемой "Голубой линии", соответствующей международно-признанной границе Ливана и являющейся наиболее оспариваемой линией разъединения сторон конфликта.

В октябре 2018 года Казахстан впервые направил миротворческую роту в составе 120 военнослужащих и трех штабных офицеров для выполнения миссии по поддержанию мира и безопасности в Ливане. В течение шести месяцев казахстанские миротворцы выполняли функции по патрулированию местности, организации наблюдательных постов, наблюдению за соблюдением прекращения огня, оказанию помощи гражданскому населению, а также участвовали в мероприятиях, проводимых штабом миссии.

На смену им была подготовлена вторая миротворческая рота в составе 120 военнослужащих.