Публичные слушания по вопросу о введении новых тарифов на китайские товары назначены на 17 июня

Конгресс США назначил публичные слушания по введению тарифов на импортируемые из Китая товары на сумму $300 млрд в год на 17 июня, сообщают СМИ со ссылками на соответствующие документы.
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что президент Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на товары из Китая стоимостью еще на $300 млрд.
"Президент дал нам указание начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт китайских товаров, который оценивается примерно в $300 млрд", - заявил он журналистам.
Повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25% вступило в силу в США 10 мая.
Теперь с учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров.
Вместе с тем, американский президент заявил, что еще не принял окончательное решение о введении пошлин на товары стоимостью $300 млрд.
"Это потрясающа сумма, которая поступила бы в нашу страну. Я еще не принял решение по этому вопросу", - сказал он.
Ранее Китай в ответ на действия ввел повышенные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - на 91% импорта из США. Однако, как объявило в минувший понедельник министерство коммерции Китая, с 1 июня Китай в качестве ответной меры вводит новые тарифы на американские товары стоимостью еще $60 млрд в год.
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