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СНГ 14.05.2019 11:13

Сотрудники МВД Таджикистана и департамента безопасности китайского Нанкина обсудили борьбу с экстремизмом

Руководство Управления Министерства внутренних дел Таджикистана по городу Душанбе и Департамента общественной безопасности китайского города Нанкин провинции Цзянсу обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с экстремизмом и терроризмом, сообщили в пресс-центре МВД Таджикистана. "В ходе рабочей встречи руководителя УМВД города Душанбе Шарифа Назарзода с китайской делегацией, возглавляемой начальником Департамента общественной безопасности города Нанкин Сунь Цзянюйем, обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по обмену опытом в борьбе с организованной преступностью, имеющей экстремистский и террористический характер", - говорится в сообщении.

Китайская сторона заявила о готовности оказать таджикским коллегам содействие в сфере борьбы с киберпреступлениями, в переподготовке и обучении работников милиции Душанбе в учебных центрах полиции города Нанкин.

Собеседники договорились в дальнейшем наладить ежегодные взаимные встречи и официальные поездки делегаций, на которых будет осуществлён обмен опытом в сфере снижения уровня преступности.

В рамках нынешней поездки делегация Китая передала в дар своим коллегам техническую помощь на сумму буле двух млн сомони.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МВД, КИТАЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]