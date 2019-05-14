Сотрудники МВД Таджикистана и департамента безопасности китайского Нанкина обсудили борьбу с экстремизмом

Руководство Управления Министерства внутренних дел Таджикистана по городу Душанбе и Департамента общественной безопасности китайского города Нанкин провинции Цзянсу обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с экстремизмом и терроризмом, сообщили в пресс-центре МВД Таджикистана. "В ходе рабочей встречи руководителя УМВД города Душанбе Шарифа Назарзода с китайской делегацией, возглавляемой начальником Департамента общественной безопасности города Нанкин Сунь Цзянюйем, обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по обмену опытом в борьбе с организованной преступностью, имеющей экстремистский и террористический характер", - говорится в сообщении.

Китайская сторона заявила о готовности оказать таджикским коллегам содействие в сфере борьбы с киберпреступлениями, в переподготовке и обучении работников милиции Душанбе в учебных центрах полиции города Нанкин.

Собеседники договорились в дальнейшем наладить ежегодные взаимные встречи и официальные поездки делегаций, на которых будет осуществлён обмен опытом в сфере снижения уровня преступности.

В рамках нынешней поездки делегация Китая передала в дар своим коллегам техническую помощь на сумму буле двух млн сомони.