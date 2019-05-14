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Дальнее зарубежье 14.05.2019 11:43

В Пекине считают необходимым реформировать ВТО в связи с кризисом в организации

Власти КНР полагают, что ВТО следует реформировать в связи кризисной ситуацией, сложившейся в этой организации, говорится в заявлении китайской стороны, опубликованном на сайте ВТО.

"Китай поддерживает необходимую реформу ВТО с целью преодоления ее экзистенциального кризиса, повышения авторитета и эффективности и увеличения дееспособности с точки зрения управления мировой экономикой", - отмечается в заявлении.

По данным Китая, ряд членов ВТО также признают необходимость реформы организации, а во время саммита G20 в 2018 году также выражалась поддержка этой цели.

При этом Китай указал, что проявившиеся в настоящее время "односторонние протекционистские практики" подрывают работу ВТО. В заявлении говорится, что "определенный участник" ВТО использует предлог национальной безопасности для введения пошлин на сталь и алюминий, наносит ущерб международной торговле и подрывает правила функционирования ВТО.

Пекин указал, что эта страна вводит пошлины на импорт и устанавливает торговые барьеры без дозволения ВТО.

В то же время Китай не стал уточнять, о какой именно стране идет речь.

Как сообщалось, переговоры США с Китаем на прошлой неделе завершились без подписания торгового соглашения. Как следствие, ранее объявленное повышение пошлин на импорт в США китайских товаров на сумму $200 млрд в год вступило в силу 10 мая. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Со своей стороны, Минфин КНР в понедельник объявил о намерении повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд. Изменения вступят в силу с 1 июня. КНР увеличит размер пошлин до 25% почти на 2,5 тыс. наименований продукции, ввозимой из США. Кроме того, 20%-ной пошлиной будут облагаться около 1,1 тыс. товаров, 10%-ной - еще около 1 тыс. товаров.

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Тэги: КИТАЙ, ВТО, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]