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СНГ 14.05.2019 12:01

Кандидаты в президенты Казахстана, вероятно, проведут теледебаты - министр

Кандидаты в президенты Казахстана в ходе избирательной кампании, возможно, проведут теледебаты в прямом эфире, сообщил во вторник министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев.

"Насколько я на сегодняшний день знаю, скорее всего, теледебаты будут. И, скорее всего, они будут в прямом эфире", - сказал Д.Абаев журналистам в кулуарах заседания правительства.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов. Партия власти "Нур Отан" выдвинула своим кандидатом действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева, кандидатом от общественного движения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи) зарегистрирован писатель Садыбек Тугел, от Федерации профсоюзов Казахстана баллотируется экс-депутат, председатель регионального объединения профсоюзов Амангельды Таспихов.

Казахстанская демократическая партия "Ак жол" выдвинула на выборы депутата мажилиса Данию Еспаеву, она стала первой женщиной в стране, которую Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты. От народно-демократической патриотической партии "Ауыл" зарегистрирован председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков, от Коммунистической народной партии Казахстана - член парламента Жамбыл Ахметбеков, от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации") - журналист Амиржан Косанов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ, ТЕЛЕДЕБАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]