АЖД направит более 8,2 млн евро на услуги консультанта по техконтролю работ по модернизации ж/д Баку-Беюк Кесик

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) направит более 8,2 млн евро на оплату услугу консультанта по техническому контролю работ по модернизации железной дороги Баку-Беюк Кесик, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
«АЖД привлек совместное предприятие испанских компаний TPF Getinsa Euroestudios и Auxitec Tecnica Y Control SA в качестве консультанта по контролю над переходом железной дороги Баку –Беюк Кесик на новую систему энергоснабжения, по обновлению системы оповещения и закупке локомотивов. Данное СП стало победителем соответствующего тендера. Контракт с этим предприятием подписан 13 мая 2019 года», - отметили в АЖД.
По данным общества, стоимость контракта составила 8 млн 260 тыс. 743,4 евро.
В АЖД также сообщили, что с СП Getinsa Euroestudios - Auxitec Tecnica Y Control SA подписан дополнительный контракт стоимостью $236 тыс. на оказание ряда услуг. Однако детали соглашения не уточняются.
TPF Getinsa Euroestudios - одна из ведущих инжиниринговых компаний в Испании с постоянными офисами в Аргентине, Алжире, Боливии, Колумбии, Коста-Рике, Сальвадоре, Индии, Перу, Польше, Филиппинах, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, США и Вьетнаме. Компания имеет опыт работы более чем в 60 странах и оказывает комплексные услуги на протяжении всего жизненного цикла инфраструктурных проектов - от технико-экономических обоснований до комплексного управления проектами, включая все промежуточные этапы, такие как исследование спроса, планирование транспорта, детальное проектирование, надзор за строительством и проектирование стоимости.
Auxitec Tecnica Y Control SA - международная компания, созданная в 1992 году, основной деятельностью которой являются инженерные услуги в инфраструктуре транспорта, объектов и телекоммуникаций.
Н.Аббасова
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