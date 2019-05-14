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Транспорт и связь 14.05.2019 10:40

АЖД направит более 8,2 млн евро на услуги консультанта по техконтролю работ по модернизации ж/д Баку-Беюк Кесик

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) направит более 8,2 млн евро на оплату услугу консультанта по техническому контролю работ по модернизации железной дороги Баку-Беюк Кесик, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«АЖД привлек совместное предприятие испанских компаний TPF Getinsa Euroestudios и Auxitec Tecnica Y Control SA в качестве консультанта по контролю над переходом железной дороги Баку –Беюк Кесик на новую систему энергоснабжения, по обновлению системы оповещения и закупке локомотивов. Данное СП стало победителем соответствующего тендера. Контракт с этим предприятием подписан 13 мая 2019 года», - отметили в АЖД.

По данным общества, стоимость контракта составила 8 млн 260 тыс. 743,4 евро.

В АЖД также сообщили, что с СП Getinsa Euroestudios - Auxitec Tecnica Y Control SA подписан дополнительный контракт стоимостью $236 тыс. на оказание ряда услуг. Однако детали соглашения не уточняются.

TPF Getinsa Euroestudios - одна из ведущих инжиниринговых компаний в Испании с постоянными офисами в Аргентине, Алжире, Боливии, Колумбии, Коста-Рике, Сальвадоре, Индии, Перу, Польше, Филиппинах, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, США и Вьетнаме. Компания имеет опыт работы более чем в 60 странах и оказывает комплексные услуги на протяжении всего жизненного цикла инфраструктурных проектов - от технико-экономических обоснований до комплексного управления проектами, включая все промежуточные этапы, такие как исследование спроса, планирование транспорта, детальное проектирование, надзор за строительством и проектирование стоимости.

Auxitec Tecnica Y Control SA - международная компания, созданная в 1992 году, основной деятельностью которой являются инженерные услуги в инфраструктуре транспорта, объектов и телекоммуникаций.

Н.Аббасова

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Тэги: ЖЕЛДОРОГА, КОНСУЛЬТАНТ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]