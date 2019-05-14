Власти Нидерландов прекратят продвижение туризма из-за наплыва туристов

Власти Нидерландов намерены прекратить продвижение туризма и сосредоточиться на распределении турпотоков из-за чрезмерного наплыва путешественников в страну, сообщает портал DutchNews.
"Следует прекратить продвигать Нидерланды как место отдыха, потому что главные достопримечательности - каналы, тюльпаны, ветряные мельницы - уже не выдерживают наплыва посетителей. От этого в особенности страдает Амстердам. Турпотоки должны быть перераспределены в менее загруженные участки страны", - пишет портал со ссылкой на местный совет по туризму.
По данным портала, новая стратегия предполагает продвижение Нидерландов как одного большого мегаполиса со множеством районов, таких как озерная провинция Фрисландия и "дизайнерский" Эйндховен.
Власти Нидерландов ожидают, что турпоток в страну к 2030 году вырастет как минимум до 29 млн человек. В 2018 году в страну приехало 19 млн путешественников. Из-за овертуризма страдают местные жители, поэтому правительство ранее уже приняло ряд мер - например, запрет экскурсий по кварталу красных фонарей и демонтаж арт-объекта I Amsterdam.
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