Тихоокеанский флот (ТОФ) готов помочь в транспортировке косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье к месту выпуска, сообщила организация "Экологическая вахта Сахалина".
"Заместитель начальника вспомогательного флота ТОФ Александр Валерьевич Шехунов, определенный ранее как ответственное лицо по подготовке этой транспортной операции, в разговоре с руководителем "Эковахты Сахалина" Дмитрием Лисицыным подтвердил эту договоренность и сообщил, что флот по-прежнему согласен помочь и готов рассмотреть конкретное техническое задание с описанием всех параметров транспортировки косаток", - говорится в сообщении.
Экологи напомнили, что в декабре 2018 года заместитель командующего ТОФ контр-адмирал Анатолий Зелинский в ответ на просьбу "Эковахты Сахалина" помочь с транспортировкой косаток и белух к местам их выпуска сообщил, что флот готов оказать такую помощь и выделить необходимые для этого силы и средства.
"Экологическая вахта Сахалина" во вторник сообщила об имеющихся планах выпустить косаток в бухте Средняя, где находится "китовая тюрьма", и заявила, что это опасно для животных. По мнению экологов, выпускать животных нужно в Охотском море, где они были выловлены.
Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около 100 косаток и белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы. Возбуждены уголовные и административные дела.
Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли.
Судьбу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" решает консилиум ученых под руководством Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), созданный для исполнения поручения руководства страны. Ранее команда известного океанолога Жана-Мишеля Кусто заявила, что всех животных можно реабилитировать и выпустить в дикую природу. Замдиректора ВНИРО Вячеслав Бизиков ранее сообщал, что животные будут выпущены на северо-западе Охотского моря. Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что животных могут выпустить в море в ближайшие месяц-два.
По данным "Экологической вахты Сахалина", консилиум, где будет решаться судьба животных из "китовой тюрьмы", пройдет во вторник в Москве в институте проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН.
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